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Факти / Україна / Політика

Пєсков: Окрему зустріч Зеленського і Путіна на нормандському саміті не планують

Наразі ведеться узгодження зустрічі у нормандському форматі, і поки не можна сказати, чи спілкуватиметься президент України Володимир Зеленський з президентом РФ Володимиром Путіним окремо.

Дмитро Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ведеться підготовка зустрічі чотирьох лідерів країн нормандського формату, яка має відбутися 9 грудня у Парижі.

Наразі достеменно відомо, що відбудеться тільки нормандський саміт. Окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна не планується.

– Так чи інакше в рамках нормандського формату всі чотири президенти зустрінуться, а вже все інше, що на полях відбуватиметься — ці модальності узгоджуються, – сказав Пєсков.

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Він додав, що помічники лідерів країн нормандського формату контактують між собою та опрацьовують майбутню зустріч.

До слова, під час нормандського саміту Володимир Зеленський планує обговорити конкретні терміни припинення війни на Донбасі.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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