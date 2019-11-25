Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Владимиром Путиным во время нормандской встречи.

Владимир Зеленский считает, что нормандская встреча 9 января в Париже, на которую согласились все четыре стороны (Украина, Россия, Германия, Франция, – Ред.) разблокирует возможность восстановления суверенитета Украины над оккупированным Донбассом.

– Дожали! Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности. Встреча была подтверждена, 9 декабря состоится, начинаем готовиться. Готовы, но надо еще немного поработать, – отметил президент.

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Глава государства уверен, что чем быстрее стороны смогут договориться о прекращении огня, тем меньше пострадают украинские военные.

– Также на прошлой неделе погиб наш герой, полковник Евгений Коростелев. Мои соболезнования. Каждый день такие трагические новости, они истощают каждого, истощают Украину, поэтому надо заканчивать эту войну, – вспомнил Зеленский.

Напомним, что Факты ICTV публиковали основные тезисы из видеобращения Владимира Зеленского, которое он опубликовал вечером 25 ноября.