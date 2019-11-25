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Факти / Україна

Зеленський розповів, про що говоритиме з Путіним у Парижі

Президент України Володимир Зеленський розповів про що говоритиме з Володимиром Путіним під час нормандської зустрічі.

Владимир Зеленский

Володимир Зеленський вважає, що нормандська зустріч 9 грудня у Парижі, на яку погодилися всі чотири сторони (Україна, Росія, Німеччина, Франція, – Ред.) розблокує можливість відновлення суверенітету України над окупованим Донбасом.

– Дотиснули! Дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій і наших людей, відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності. Зустріч була підтверджена, 9 грудня відбудеться, починаємо готуватися. Готові, але треба ще трохи попрацювати, – зазначив президент.

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Голова держави впевненний, що чим швидше сторони зможуть домовитися про припинення вогню, тим менше постраждає українських військових.

– Також минулого тижня загинув наш герой, полковник Євген Коростельов. Мої співчуття. Кожен день такі трагічні новини, вони виснажують кожного, виснажують Україну, тому треба закінчувати цю війну, – згадав Зеленський.

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували основні тези з відеозвернення Володимира Зеленського, яке він опубліковав увечері 25 листопада.

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