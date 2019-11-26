9 декабря в Париже Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести двусторонню встречу.

Отдельная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина ожидается 9 декабря.

Также в этот день в Париже пройдет встреча в нормандском формате.

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Источник российского издания сообщил, что вероятность двусторонних переговоров президентов оценивается как близкая к 100%.

К слову, 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отдельную встречу Зеленского и Путина на нормандском саммите не планируют.

Напомним, Зеленский считает, что нормандская встреча 9 декабря в Париже разблокирует возможность восстановления суверенитета Украины над оккупированным Донбассом. Президент уверен, что чем быстрее стороны смогут договориться о прекращении огня, тем меньше пострадают украинские военные.