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Зеленський зустрінеться з Путіним особисто в Парижі – ЗМІ

9 грудня в Парижі Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть провести двосторонню зустріч.

Зеленський зустрінеться з Путіним особисто в Парижі – ЗМІ

Окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна очікується 9 грудня.

Також в цей день в Парижі пройде зустріч в нормандському форматі.

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Джерело російського видання повідомило, що ймовірність двосторонніх переговорів президентів оцінюється як близька до 100%.

До слова, 25 листопада прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що окрему зустріч Зеленського і Путіна на нормандському саміті не планують.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що нормандська зустріч 9 грудня в Парижі розблокує можливість відновлення суверенітету України над окупованим Донбасом. Президент впевнений, що чим швидше сторони зможуть домовитися про припинення вогню, тим менше постраждають українські військові.

Джерело: Коммерсантъ

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