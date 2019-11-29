У поточному році змінився порядок виплати аліментів на дітей. Факти ICTV дізналися розмір виплат аліментів в Україні в 2020 році та розібралися в нових правилах нарахування грошей на дитину.

З 1 липня збільшився прожитковий мінімум і сума аліментів, яка прив’язана до нього. Мінімальний розмір виплат аліментів в Україні в 2020 році залежить від віку дитини. Дошкільнята можуть розраховувати мінімум на 1 754 грн, школярі до їхнього повноліття – на 2 187 грн, студенти ВНЗ – від 2 073 грн.

3 варіанти виплати аліментів в Україні

Варіант виплати аліментів визначає той з батьків, хто живе з дитиною:

Сума попередньо визначається батьками. Сума стягується із зарплатні залежно від її розміру. 50% від прожиткового мінімуму (мінімальні виплати) або 10 прожиткових мінімумів (максимальні виплати), встановлених державою.

Згідно з новим законом, під час визначення суми виплат суд повинен враховувати зарплату платника аліментів, наявність у нього майна, банківських заощаджень, кількість осіб, яких він утримує.

При цьому якщо дружина знає про більш високі доходи екс-чоловіка, вона може пред’явити докази.

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Якщо доходи з часом зменшуються, платник може попросити зменшити суму аліментів.

Більше однієї дитини: на які аліменти в Україні можна розраховувати

Чим більше спільних дітей у екс-подружжя, тим на більшу суму аліментів можна розраховувати:

1 дитина – ¼ від доходів;

2 дитини – ⅓ від загальної суми доходів;

3 і більше – ½ від доходу.

До якого віку виплачуються аліменти в Україні

Відповідно до закону, виплати аліментів в Україні відбуваються, поки дитині не виповниться 18 років. Якщо ж дитина навчається у ВНЗ, суд може зобов’язати платника аліментів виплачувати гроші до 23-річного віку.

Що буде, якщо не платити

Новий закон про аліменти в Україні дає можливість обмежувати боржників в правах. Після того, як платник аліментів потрапляє в єдиний реєстр боржників за заборгованість протягом більше ніж трьох місяців, суд може його покарати:

заборонити виїжджати за кордон (навіть у відрядження);

вилучити водійські права;

заборонити використовувати і зберігати зброю;

арештувати майно і передати його дитині;

зобов’язати до громадських робіт;

позбавити волі на строк від 10 днів до 2 років;

звільнити з державної служби.

Обмеження діятимуть, доки борг не буде погашено. При цьому за кожен день прострочення нараховується пеня – 1% від суми невиплачених аліментів.

Раніше Факти ICTV писали про те, як подати на аліменти.