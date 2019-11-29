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Факти / Україна

Аліменти в Україні 2020: розмір виплат

У поточному році змінився порядок виплати аліментів на дітей. Факти ICTV дізналися розмір виплат аліментів в Україні в 2020 році та розібралися в нових правилах нарахування грошей на дитину.

гривня

З 1 липня збільшився прожитковий мінімум і сума аліментів, яка прив’язана до нього. Мінімальний розмір виплат аліментів в Україні в 2020 році залежить від віку дитини. Дошкільнята можуть розраховувати мінімум на 1 754 грн, школярі до їхнього повноліття – на 2 187 грн, студенти ВНЗ – від 2 073 грн.

3 варіанти виплати аліментів в Україні

Варіант виплати аліментів визначає той з батьків, хто живе з дитиною:

  1. Сума попередньо визначається батьками.
  2. Сума стягується із зарплатні залежно від її розміру.
  3. 50% від прожиткового мінімуму (мінімальні виплати) або 10 прожиткових мінімумів (максимальні виплати), встановлених державою.

Згідно з новим законом, під час визначення суми виплат суд повинен враховувати зарплату платника аліментів, наявність у нього майна, банківських заощаджень, кількість осіб, яких він утримує.

При цьому якщо дружина знає про більш високі доходи екс-чоловіка, вона може пред’явити докази.

Читайте: Як сплачувати аліменти в іноземній валюті

Якщо доходи з часом зменшуються, платник може попросити зменшити суму аліментів.

Більше однієї дитини: на які аліменти в Україні можна розраховувати

Чим більше спільних дітей у екс-подружжя, тим на більшу суму аліментів можна розраховувати:

  • 1 дитина – ¼ від доходів;
  • 2 дитини – ⅓ від загальної суми доходів;
  • 3 і більше – ½ від доходу.

До якого віку виплачуються аліменти в Україні

Відповідно до закону, виплати аліментів в Україні відбуваються, поки дитині не виповниться 18 років. Якщо ж дитина навчається у ВНЗ, суд може зобов’язати платника аліментів виплачувати гроші до 23-річного віку.

Що буде, якщо не платити

Новий закон про аліменти в Україні дає можливість обмежувати боржників в правах. Після того, як платник аліментів потрапляє в єдиний реєстр боржників за заборгованість протягом більше ніж трьох місяців, суд може його покарати:

  • заборонити виїжджати за кордон (навіть у відрядження);
  • вилучити водійські права;
  • заборонити використовувати і зберігати зброю;
  • арештувати майно і передати його дитині;
  • зобов’язати до громадських робіт;
  • позбавити волі на строк від 10 днів до 2 років;
  • звільнити з державної служби.

Обмеження діятимуть, доки борг не буде погашено. При цьому за кожен день прострочення нараховується пеня – 1% від суми невиплачених аліментів.

Раніше Факти ICTV писали про те, як подати на аліменти.

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