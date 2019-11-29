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Факты / Украина

Нотариусам разрешат регистрировать браки и разводы

В Украине планируют разрешить нотариусам регистрировать браки и разводы.

Нотариусам разрешат регистрировать браки и разводы

Министерство юстиции Украины работает над нововведением для нотариусов. Им планируют разрешить регистрировать браки и разводы.

– Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы. Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы, – сообщил министр юстиции Денис Малюська во время презентации дорожной карты работы Минюста.

Также правительство планирует ввести электронные сервисы для нотариусов, которые  должны упростить работу с заверением документов.

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Кроме того, планируется ввести систему Е-нотариат, развивать электронный документооборот. Также нотариусы смогут заверять web-страницы.

Ранее Факты ICTV писали, что в течение одного-трех месяцев в Украине введут сервис, который упразднит бумажные квитанции.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

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