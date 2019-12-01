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Факты / Украина / Общество

Убитый сын Соболева был крестником Ирины Билык

Во время стрельбы в центре Киева убили сына депутата Вячеслава Соболева. Трехлетний мальчик Александр был крестником известной украинской певицы Ирины Билык.

Убитый сын Соболева был крестником Ирины Билык

Сын Вячеслава Соболева Александр, которого убили во время покушения на отца оказалась крестником артистки Ирины Билык.

Об этом она лично рассказала на своей странице в Facebook.

– Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь.

Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток, в центре любимого города. Мой маленький ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость, – написала она.

Артистка пожелала силы всей семье в это страшное время.

Читайте: Отец пятерых детей и бизнесмен: что известно о Вячеславе Соболеве

Напомним, стрельба в Киеве квалифицируется как покушение на убийство депутата Вячеслава Соболева. В городе ввели оперативный план Сирена для поиска автомобиля, на котором, вероятно, исчезли злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

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