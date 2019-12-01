Під час стрілянини у центрі Києва вбили сина депутата В’ячеслава Соболєва. Трирічний хлопчик Олександр був похресником відомої української співачки Ірини Білик.

Син В’ячеслава Соболєва Олександр, якого вбили під час замаху на батька виявилася хрещеником артистки Ірини Білик.

Про це вона особисто розповіла на своїй сторінці в Facebook.

– Не можу сидіти і робити вигляд, що нічого не сталося. Вбито маленьку дитинку, чудового малюка, хрещеною якого я є. Навіщо все у цьому світі, якщо так просто вбивають людей, діток, у центрі улюбленого міста.

Мій маленький янгол, Сашенька, вибач цим дорослим нелюдам їхню жорстокість, – написала вона.