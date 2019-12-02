Комітет виборців України проаналізував роботу чинної та попередньої влади в перші місяці їхньої роботи.

Комітет виборців аналізував роботу президента, Верховної Ради та Кабміну.

Володимир Зеленський за шість місяців здійснив вісім закордонних візитів. Петро Порошенко за цей же період у 2014 році здійснив дев’ять візитів.

За перші півроку Петро Порошенко скликав РНБО вісім разів, Володимир Зеленський – чотири. У Петра Порошенка законами стали 70% його законопроектів, у чинного президента – 24%.

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Комітет виборців порівняв ефективність роботи чинної та попередньої влади / 3 фотографии

Що стосується діяльності уряду, то за перші три місяці роботи Кабміну Олексія Гончарука показник успішності законодавчих пропозицій уряду склав 14%, а Арсена Яценюка – 26%.

Верховна Рада IX скликання за перші три місяці ухвалила 72 закони. Всього було подано 1 193 законопроекти, проведено 39 пленарних засідань.

Верховна Рада VIII скликання ухвалила 60 законів. Всього подано 1 831 законопроект, проведено 28 засідань.

Підсумовуючи цю статистику, голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що насправді кількісні результати роботи часто є цілком співмірними.

До слова, раніше Факти ICTV писали, хто з народних депутатів отримав компенсацію за оренду житла.

Джерело: КВУ