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Факти / Україна / Політика

Комітет виборців порівняв ефективність роботи чинної та попередньої влади

Комітет виборців України проаналізував роботу чинної та попередньої влади в перші місяці їхньої роботи.

Комітет виборців порівняв ефективність роботи чинної та попередньої влади

Комітет виборців аналізував роботу президента, Верховної Ради та Кабміну.

Володимир Зеленський за шість місяців здійснив вісім закордонних візитів. Петро Порошенко за цей же період у 2014 році здійснив дев’ять візитів.

За перші півроку Петро Порошенко скликав РНБО вісім разів, Володимир Зеленський – чотири. У Петра Порошенка законами стали 70% його законопроектів, у чинного президента – 24%.

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Комітет виборців порівняв ефективність роботи чинної та попередньої влади / 3 фотографии

Що стосується діяльності уряду, то за перші три місяці роботи Кабміну Олексія Гончарука показник успішності законодавчих пропозицій уряду склав 14%, а Арсена Яценюка – 26%.

Верховна Рада IX скликання за перші три місяці ухвалила 72 закони. Всього було подано 1 193 законопроекти, проведено 39 пленарних засідань.

Верховна Рада VIII скликання ухвалила 60 законів. Всього подано 1 831 законопроект, проведено 28 засідань.

Підсумовуючи цю статистику, голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що насправді кількісні результати роботи часто є цілком співмірними.

До слова, раніше Факти ICTV писали, хто з народних депутатів отримав компенсацію за оренду житла.

Джерело: КВУ

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