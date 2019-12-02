PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Сина Соболєва вбили з карабіна 7,62 мм, стріляли з будинку – поліція

Правоохоронці повідомили, що 3-річного сина депутата Київради В’ячеслава Соболєва вбили з карабіна калібру 7,62 мм.

Сина Соболєва вбили з карабіна 7,62 мм, стріляли з будинку – поліція

Також під час брифінгу правоохоронці повідомили, що стріляли не з автомобіля, як раніше писали ЗМІ, а з будинку.

– Після того, як ми встановили траєкторію польоту кулі, ми змогли визначити, приблизно, з якої будівлі велася стрілянина і після цього вийшли на виконавців цього злочину, – зазначив під час брифінгу голова Нацполіції Ігор Клименко.

Читайте: Замах на Соболєва: основні версії злочину та що відомо про підозрюваних

Крім того, поліцейські повідомили, що було затримано двох підозрюваних у замаху на В’ячеслава Соболєва.

Ними виявилися юнаки віком 18-19 років. Їм загрожує до 15 років в’язниці.

Самому депутату Київради В’ячеславу Соболєву поліція надала охорону.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що відомо про підозрюваних у вбивстві 3-річного сина В’ячеслава Соболєва.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Три версії замаху на Соболєва
Три версії замаху на Соболєва
Вбивство 3-річного сина Соболєва – що відомо про підозрюваних у стрілянині
Вбивство 3-річного сина Соболєва – що відомо про підозрюваних у стрілянині
Замах на Соболєва: основні версії злочину та що відомо про підозрюваних
Замах на Соболєва: основні версії злочину та що відомо про підозрюваних
Нерухомість, доходи і пости: що відомо про Інну Соболєву
Нерухомість, доходи і пости: що відомо про Інну Соболєву
Арсен Аваков
Поліція затримала стрілка, який вбив сина депутата Соболєва – Аваков
Замах на Соболєва: поліція вилучає відео моменту стрільби в Києві
Замах на Соболєва: поліція вилучає відео моменту стрільби в Києві
Поліція затримала підозрюваних у замаху на депутата Соболєва
Поліція затримала підозрюваних у замаху на депутата Соболєва
Замах на Соболєва: вирішення ділових конфліктів “у стилі” 90-х
Замах на Соболєва: вирішення ділових конфліктів “у стилі” 90-х
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка