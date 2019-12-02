Правоохоронці повідомили, що 3-річного сина депутата Київради В’ячеслава Соболєва вбили з карабіна калібру 7,62 мм.

Також під час брифінгу правоохоронці повідомили, що стріляли не з автомобіля, як раніше писали ЗМІ, а з будинку.

– Після того, як ми встановили траєкторію польоту кулі, ми змогли визначити, приблизно, з якої будівлі велася стрілянина і після цього вийшли на виконавців цього злочину, – зазначив під час брифінгу голова Нацполіції Ігор Клименко.

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Крім того, поліцейські повідомили, що було затримано двох підозрюваних у замаху на В’ячеслава Соболєва.

Ними виявилися юнаки віком 18-19 років. Їм загрожує до 15 років в’язниці.

Самому депутату Київради В’ячеславу Соболєву поліція надала охорону.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що відомо про підозрюваних у вбивстві 3-річного сина В’ячеслава Соболєва.