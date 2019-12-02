Центральная избирательная комиссия приняла решение об упрощении временного изменения места для голосования.

Благодаря решению, которое ЦИК приняла во время заседания 2 декабря, украинцы смогут подавать заявление на изменение места голосования онлайн.

Соответствующую электронную форму можно будет заполнить на сайте ЦИК, однако для этого потребуется электронная подпись. Также изменить место голосования позволят через уполномоченное лицо.

Временно изменять место голосования также позволят украинцам без прописки.

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Кроме того, избиратели смогут менять место голосования сразу на два тура выборов, если такие будут проводить.

Если соответствующее заявление гражданина не удовлетворяют, то об этом должны сообщить безотлагательно и указать причины отказа.

Указанные нововведения будут распространяться только на выборы президента Украины и народных депутатов.

К слову, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что местные выборы состоятся осенью 2020 года, когда завершат реформу децентрализации.