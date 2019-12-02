Центральна виборча комісія ухвалила рішення про спрощення тимчасової зміни місця для голосування.

Завдяки рішенню, яке ЦВК ухвалила під час засідання 2 грудня, українці зможуть подавати заяву на зміну місця голосування онлайн.

Відповідну електронну форму можна заповнити на сайті ЦВК, однак для цього знадобиться електронний підпис. Також змінити місце голосування дозволять через уповноважену особу.

Тимчасово змінювати місце голосування також дозволять українцям без прописки.

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Крім того, виборці зможуть змінювати місце голосування відразу на два тури виборів, якщо такі будуть проводити.

Якщо відповідну заяву громадянина не задовольняють, то про це повинні повідомити невідкладно і вказати причини відмови.

Зазначені нововведення поширюватимуться тільки на вибори президента України і народних депутатів.

До слова, глава Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що місцеві вибори відбудуться восени 2020 року, коли завершать реформу децентралізації.