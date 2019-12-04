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Факты / Украина

Родственники публикуют фото пропавших без вести после пожара в Одессе

В социальных сетях ищут пропавших во время пожара в Одессе студентов и работников колледжа.

Пожежа в Одесі

В результате пожара в Одессе 4 декабря без вести пропали более 20 человек. Родственники студентов и работников колледжа публикуют в социальных сетях фотографии с просьбами сообщить любую информацию о местонахождении людей.

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Разыскиваются студенты колледжа Юлия Маркина, Екатерина Пьяночкина, Людмила Чугунникова и Кирилл Трофимчук, которые не вышли на связь после пожара.

Родственники публикуют фото пропавших без вести после пожара в Одессе / 3 фотографии

Ищут пропавшую во время пожара 68-летнюю Веру Соловей.

Также женщина разыскивает Наталью Тарасову, которая работала в колледже бухгалтером.

Напомним, утром в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар.

В полиции сообщили, в пожаре погибла 43-летняя преподавательница Анна Бордюк. Позже в мэрии сообщили о смерти 17-летней ученицы колледжа.

По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство.

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