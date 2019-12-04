В социальных сетях ищут пропавших во время пожара в Одессе студентов и работников колледжа.
В результате пожара в Одессе 4 декабря без вести пропали более 20 человек. Родственники студентов и работников колледжа публикуют в социальных сетях фотографии с просьбами сообщить любую информацию о местонахождении людей.
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Разыскиваются студенты колледжа Юлия Маркина, Екатерина Пьяночкина, Людмила Чугунникова и Кирилл Трофимчук, которые не вышли на связь после пожара.
Ищут пропавшую во время пожара 68-летнюю Веру Соловей.
Также женщина разыскивает Наталью Тарасову, которая работала в колледже бухгалтером.
Напомним, утром в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар.
В полиции сообщили, в пожаре погибла 43-летняя преподавательница Анна Бордюк. Позже в мэрии сообщили о смерти 17-летней ученицы колледжа.
По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство.