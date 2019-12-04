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Факти / Україна

Родичі публікують фото зниклих безвісти після пожежі в Одесі

У соціальних мережах шукають зниклих під час пожежі в Одесі студентів та працівників коледжу.

Пожежа в Одесі

В результаті пожежі в Одесі 4 грудня безвісти зникли понад 20 осіб. Родичі студентів і працівників коледжу публікують в соціальних мережах фотографії з проханнями повідомити будь-яку інформацію про місцезнаходження людей.

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Розшукуються студенти коледжу Юлія Маркіна, Катерина П’яночкіна, Людмила Чугуннікова та Кирило Трофимчук, які не вийшли на зв’язок після пожежі.

Родичі публікують фото зниклих безвісти після пожежі в Одесі / 3 фотографии

Шукають зниклу під час пожежі 68-річну Віру Соловей.

Також жінка розшукує Наталію Тарасову, яка працювала в коледжі бухгалтером.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. 

У поліції повідомили, що під час пожежі загинула 43-річна викладачка Ганна Бордюк. Пізніше в мерії повідомили про смерть 17-річної учениці коледжу.

За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження.

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