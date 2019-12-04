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Факты / Украина

Соболев готов назвать фамилии заказчиков покушения

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, на которого совершили покушение в центре столицы, готов назвать фамилии людей, которых нужно посадить за детектор лжи.

Соболев готов назвать фамилии заказчиков покушения

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев во время общения с журналистами выразил надежду, что дело о покушении на него и убийстве его трехлетнего сына доведут до конца.

Он также сказал, что готов назвать имена людей, которых нужно посадить за детектор лжи.

– Я не готов их обвинять, но я предлагаю этим людям сесть на детектор лжи – пусть они докажут, что невиновны. А фамилии следующие: Емельянов и Татько, – сказал Соболев.

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Соболев также назвал еще несколько фамилий людей, которым предлагает пройти тест на детекторе лжи:

  • Брославский;
  • Малик;
  • Будыко;
  • Борун;
  • Грановский;
  • Иванюк.

Депутат добавил, что заказ не выполнен, а значит он не снят. То есть его жизнь все еще в опасности.

Он считает, что подозреваемых в деле не оправдывает то, что они были на войне.

К слову, Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому в убийстве сына Вячеслава Соболева меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права залога.

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