Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, на которого совершили покушение в центре столицы, готов назвать фамилии людей, которых нужно посадить за детектор лжи.
Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев во время общения с журналистами выразил надежду, что дело о покушении на него и убийстве его трехлетнего сына доведут до конца.
Он также сказал, что готов назвать имена людей, которых нужно посадить за детектор лжи.
– Я не готов их обвинять, но я предлагаю этим людям сесть на детектор лжи – пусть они докажут, что невиновны. А фамилии следующие: Емельянов и Татько, – сказал Соболев.
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Соболев также назвал еще несколько фамилий людей, которым предлагает пройти тест на детекторе лжи:
- Брославский;
- Малик;
- Будыко;
- Борун;
- Грановский;
- Иванюк.
Депутат добавил, что заказ не выполнен, а значит он не снят. То есть его жизнь все еще в опасности.
Он считает, что подозреваемых в деле не оправдывает то, что они были на войне.
К слову, Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому в убийстве сына Вячеслава Соболева меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права залога.