PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Соболєв готовий назвати прізвища замовників замаху

Депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв, на якого скоїли замах в центрі столиці, готовий назвати прізвища людей, яких потрібно посадити за детектор брехні.

Соболєв готовий назвати прізвища замовників замаху

Новина доповнюється

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Замах на Соболєва: суд заарештував на два місяці одного з підозрюваних
Замах на Соболєва: суд заарештував на два місяці одного з підозрюваних
Замах на Соболєва: у МВС показали карабін, з якого вбили сина депутата
Замах на Соболєва: у МВС показали карабін, з якого вбили сина депутата
Вбивство сина Соболєва: центр Києва перекривали для експерименту
Вбивство сина Соболєва: центр Києва перекривали для експерименту
Хто такий Лаврега – що відомо про підозрюваного у вбивстві сина Соболєва
Хто такий Лаврега – що відомо про підозрюваного у вбивстві сина Соболєва
Замах на Соболєва: затриманим оголосили про підозру
Замах на Соболєва: затриманим оголосили про підозру
Що відомо про Семенова – підозрюваного у вбивстві сина Соболєва
Що відомо про Семенова – підозрюваного у вбивстві сина Соболєва
Постив акулу-вбивцю – дивні збіги перед замахом на Соболєва у центрі Києва
Постив акулу-вбивцю – дивні збіги перед замахом на Соболєва у центрі Києва
Дитина кричала, батьки благали про допомогу: обставини стрілянини у Києві
Дитина кричала, батьки благали про допомогу: обставини стрілянини у Києві
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка