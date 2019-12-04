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Факты / Украина

У него не было полголовы: жена Соболева об убийстве сына

Жена депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Инна рассказала о моменте убийства их трехлетнего ребенка.

У него не было полголовы: жена Соболева об убийстве сына

Инна Соболева во время общения с журналистами рассказала, что четко слышала выстрел во время покушения на ее мужа Вячеслава, однако не сразу поняла, что ее сына убили.

По ее словам, в тот день сын спросил, куда они собираются ехать дальше, а муж ответил, что нужно съездить за будкой собаке. Тогда и прозвучал выстрел.

– Говорю мужу, чтобы он быстро давил на газ. Я смотрю – он жив. А потом поворачиваюсь, вижу, что у моего ребенка нет половины головы… И его мозги я собирала своими руками, – рассказала о трагедии Соболева.

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Она добавила, что взрослые должны разбираться между собой, но не вовлекать в эти дела детей.

К слову, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал фамилии подозреваемых, которым предлагает пройти тест на детекторе лжи.

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