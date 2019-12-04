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Факти / Україна

У нього не було півголови: дружина Соболєва про вбивство сина

Дружина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва Інна розповіла про момент вбивства їхньої трирічної дитини.

У нього не було півголови: дружина Соболєва про вбивство сина

Інна Соболєва під час спілкування з журналістами розповіла, що чітко чула постріл під час замаху на її чоловіка В’ячеслава, проте не відразу зрозуміла, що її сина вбили.

За її словами, в той день син запитав, куди вони збираються їхати далі, а чоловік відповів, що потрібно з’їздити за будкою собаці. Тоді і пролунав постріл.

– Кажу чоловікові, щоб він швидко тиснув на газ. Я дивлюся – він живий. А потім повертаюся, бачу, що у моєї дитини немає половини голови… І її мізки я збирала своїми руками, – розповіла про трагедію Соболєва.

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Вона додала, що дорослі повинні розбиратися між собою, але не втягувати в ці справи дітей.

До слова, депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв назвав прізвища підозрюваних, яким пропонує пройти тест на детекторі брехні.

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