Кабинет министров запускает пилотный проект для создания единого цифрового идентификатора гражданина.

Проект создан с целью актуализации данных в электронных реестрах.

Цифровой ID гражданина позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирование уникальной записи данных. Также верифицированы данные помогут обеспечить наполнение Всеукраинской переписи населения. Кроме этого в дальнейшем будет упрощена процедура социальных выплат.

– За следующие полгода необходимо проверить состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полноту и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах. В частности, проведем сравнение данных различных реестров между собой, – сообщает Алексей Гончарук.

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Также премьер-министр отметил, что нужно прекратит тот хаос, который сейчас существует в электронных реестрах. Работа реестров должна решать проблемы людей, а не наоборот.

Ранее Гончарук говорил, что всю Украину оцифруют в 2020 году.

Источник: Алексей Гончарук