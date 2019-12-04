PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Правительство начало проект создания цифрового ID граждан

Кабинет министров запускает пилотный проект для создания единого цифрового идентификатора гражданина.

Правительство начало проект создания цифрового ID граждан

Проект создан с целью актуализации данных в электронных реестрах.

Цифровой ID гражданина позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирование уникальной записи данных. Также верифицированы данные помогут обеспечить наполнение Всеукраинской переписи населения. Кроме этого в дальнейшем будет упрощена процедура социальных выплат.

– За следующие полгода необходимо проверить состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полноту и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах. В частности, проведем сравнение данных различных реестров между собой, – сообщает Алексей Гончарук.

Читайте: Правительство разработало систему, которая отсеет неэффективных председателей ОГА

Также премьер-министр отметил, что нужно прекратит тот хаос, который сейчас существует в электронных реестрах. Работа реестров должна решать проблемы людей, а не наоборот.

Ранее Гончарук говорил, что всю Украину оцифруют в 2020 году.

Источник: Алексей Гончарук 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Если Гончарук будет увольнять чиновников за невыполнение планов, это заставит их работать – эксперт
Если Гончарук будет увольнять чиновников за невыполнение планов, это заставит их работать – эксперт
Митниця
Новая таможня заработает 8 декабря
Доставка пенсий подорожает с 2020 года
Доставка пенсий подорожает с 2020 года
Правительство разработало систему, которая отсеет неэффективных председателей ОГА
Правительство разработало систему, которая отсеет неэффективных председателей ОГА
Транзит газа
Максимум 30% из одного источника: Зеленский поручил пересмотреть поставки нефти и газа
Комитет избирателей сравнил эффективность работы действующей и предыдущей власти
Комитет избирателей сравнил эффективность работы действующей и предыдущей власти
Кабмин выделил почти полмиллиарда гривен на развитие стартапов
Кабмин выделил почти полмиллиарда гривен на развитие стартапов
Три крупных государственных объекта проданы за более чем 100 млн грн – Гончарук
Три крупных государственных объекта проданы за более чем 100 млн грн – Гончарук
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка