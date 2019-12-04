Кабінет міністрів запускає пілотний проект для створення єдиного цифрового ідентифікатора громадянина.

Проект створено з метою актуалізації даних в електронних реєстрах.

Цифровий ID громадянина дозволить виявити та усунути дублювання даних про одну особу чи клонування унікального запису даних. Також верифіковані дані допоможуть забезпечити наповнення Всеукраїнського перепису населення. До того ж надалі буде спрощено процедуру соціальних виплат.

– За наступних півроку необхідно перевірити стан технічної безпеки та захист наявних реєстрів, а також повноту та достовірність даних користувачів у вже наявних реєстрах. Зокрема, проведемо порівняння даних різних реєстрів між собою, – пише Гончарук.

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Також прем’єр-міністр зазначив, що потрібно припини той хаос, який зараз існує в електронних реєстрах. Робота реєстрів має вирішувати проблеми людей, а не навпаки.

Раніше Гончарук говорив, що всю Україну оцифрують у 2020 році.

Джерело: Олексій Гончарук