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Факты / Украина

Ехал за паспортом: на админгранице с Крымом задержали единоросса Кучерявого

На пункте пропуска Каланчак Служба безопасности Украины задержала члена партии Единая Россия Игоря Кучерявого.

Ігорь Кучерявий

О задержании единоросса Игоря Кучерявого сообщил бывший вице-премьер АР Крым, владелец крымскотатарского канала ATR Ленур Ислямов.

– Вот это существо выехало утром из оккупированного Крыма на материковую Украину за паспортом через КПВВ Каланчак, – написал Ислямов в соцсети и прикрепил фото Кучерявого.

По его словам, член партии Путина, отвечая на вопрос, зачем ему украинский загранпаспорт, сказал, что с документами, которые выдают в Крыму, никуда нельзя выехать.

Читайте: Кремль ответил Зеленскому на предложение о переговорах по Крыму

Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что проводятся следственные действия.

Игорь Кучерявый участвовал в так называемых отрядах самообороны весной 2014 года и даже получил от Минобороны России медаль “За возвращение Крыма”.

К слову, президент Владимир Зеленский предложил создать формат переговоров по Крыму Украина-Россия-США.

Фото: Ленур Ислямов

Источник: Крым. Реалии

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