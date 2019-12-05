Три из 10 женщин в Украине страдали от физического или сексуального насилия. Как понять, что вы стали жертвой и куда обращаться – читайте на Фактах ICTV.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Елена Симоненко рассказала, что от физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 млн. женщин и лишь 10% из них обращаются за помощью.

К формам домашнего насилия относят также психологическое и экономическое.

– Физический вид насилия – это любое проявление физического насилия, не обязательно, чтобы вас били. Сексуальный вид насилия – это любое проявление, не обязательно интимный контакт, прикасаться туда, куда вы не хотите. Экономическое насилие – когда вам запрещают зарабатывать деньги или вы находитесь в условиях зависимости от своего партнера или супруга и вам не дают никаких денег. Психологическое насилие – когда идет буллинг или вам угрожают, то есть психологически. Например, называют вас каждый день толстой коровой, и вы просите такого не делать, а муж вам говорит, что просто шутит. Это не шутки. Это психологическое насилие, – рассказал психолог Андрей Козинчук.

Куда обращаться, если вы стали жертвой насилия

Первым делом необходимо обратиться в правоохранительные органы.

С 2017 года в Украине предусмотрен проект противодействия домашнему насилию Полина. Он работает лишь в нескольких районах Киева, Одессы, а также в Северодонецке.

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Председатель Нацполиции Игорь Клименко обещает продолжить внедрять проект по всей стране. По его словам, планируется запустить 45 экипажей быстрого реагирования и сформировать базу данных обидчиков.

Стоит напомнить, что с января 2019 года в Украине за домашнее насилие предусмотрена уголовная ответственность.

Также, если вы стали жертвой насилия можно обратиться в специализированные приюты.

В Киеве функционируют два приюта: в Киевском городском центре по работе с женщинами и в Деснянском районе.

– От пострадавших не будут требовать прописки, справки от врачей, справки о наркозависимости или алкозависимости. Но с домашними животными ни в одно убежище не берут. Именно они очень часто являются тем, чем обидчики шантажируют женщин, – сказала гендерная специалистка Мария Дмитриева.

Напомним, по данным МВД, 23% тяжких насильственных преступлений происходят в семья. Ежегодно около 1,5 тыс. женщин умирают от рук собственных мужей.