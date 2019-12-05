PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Домашнее насилие: как понять, что вы стали жертвой и куда обращаться

Три из 10 женщин в Украине страдали от физического или сексуального насилия. Как понять,  что вы стали жертвой и куда обращаться – читайте на Фактах ICTV.

Домашнее насилие: как понять, что вы стали жертвой и куда обращаться

Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Елена Симоненко рассказала, что от физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 млн. женщин и лишь 10% из них обращаются за помощью.

К формам домашнего насилия относят также психологическое и экономическое.

– Физический вид насилия – это любое проявление физического насилия, не обязательно, чтобы вас били. Сексуальный вид насилия – это любое проявление, не обязательно интимный контакт, прикасаться туда, куда вы не хотите. Экономическое насилие – когда вам запрещают зарабатывать деньги или вы находитесь в условиях зависимости от своего партнера или супруга и вам не дают никаких денег. Психологическое насилие – когда идет буллинг или вам угрожают, то есть психологически. Например, называют вас каждый день толстой коровой, и вы просите такого не делать, а муж вам говорит, что просто шутит. Это не шутки. Это психологическое насилие, – рассказал психолог Андрей Козинчук.

Куда обращаться, если вы стали жертвой насилия

Первым делом необходимо обратиться в правоохранительные органы.

С 2017 года в Украине предусмотрен проект противодействия домашнему насилию Полина. Он работает лишь в нескольких районах Киева, Одессы, а также в Северодонецке.

Читайте: Первый приговор за домашнее насилие в Киеве: 33-летнего тирана посадили на три месяца

Председатель Нацполиции Игорь Клименко обещает продолжить внедрять проект по всей стране. По его словам, планируется запустить 45 экипажей быстрого реагирования и сформировать базу данных обидчиков.

Стоит напомнить, что с января 2019 года в Украине за домашнее насилие предусмотрена уголовная ответственность.

Также, если вы стали жертвой насилия можно обратиться в специализированные приюты.

В Киеве функционируют два приюта: в Киевском городском центре по работе с женщинами и в Деснянском районе.

– От пострадавших не будут требовать прописки, справки от врачей, справки о наркозависимости или алкозависимости. Но с домашними животными ни в одно убежище не берут. Именно они очень часто являются тем, чем обидчики шантажируют женщин, – сказала гендерная специалистка Мария Дмитриева.

Напомним, по данным МВД, 23% тяжких насильственных преступлений происходят в семья. Ежегодно около 1,5 тыс. женщин умирают от рук собственных мужей.

Источник: Ранок у великому місті

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Игроман и тиран: на Тернопольщине священник бьет жену и играет в азартные игры
Игроман и тиран: на Тернопольщине священник бьет жену и играет в азартные игры
1,5 тыс. убитых мужьями в год. Куда обращаться, когда в семье насилие
1,5 тыс. убитых мужьями в год. Куда обращаться, когда в семье насилие
домашнє насильство
Надень оранжевое – мир отмечает День борьбы с насилием в отношении женщин
Домашнє насильство
Первый приговор за домашнее насилие в Киеве: 33-летнего тирана посадили на три месяца
гончарук
Противодействие домашнему насилию – в Украине создадут современный колл-центр
В одесском центре Свитанок детей били и заставляли жевать использованные презервативы
В одесском центре Свитанок детей били и заставляли жевать использованные презервативы
Нацполиция введет карточки для определения уровня насилия в семье
Нацполиция введет карточки для определения уровня насилия в семье
вбивство
Дважды ударил ножом в шею: в Донецкой области иностранец изнасиловал и убил 14-летнего ребенка
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка