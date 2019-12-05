Три з 10 жінок в Україні страждали від фізичного або сексуального насильства. Як зрозуміти, що ви стали жертвою і куди звертатися – читайте на Фактах ICTV.

Заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Олена Симоненко розповіла, що від фізичного домашнього насильства в Україні страждає більше 1,8 млн. жінок і лише 10% з них звертаються за допомогою.

До форм домашнього насильства відносять також психологічне та економічне.

– Фізичний вид насильства – це будь-який прояв фізичного насильства, не обов’язково, щоб вас били. Сексуальний вид насильства – це будь-який прояв, не обов’язково інтимний контакт, торкатися туди, куди ви не хочете. Економічне насильство – коли вам забороняють заробляти гроші або ви перебуваєте в умовах залежності від свого партнера або чоловіка і вам не дають ніяких грошей. Психологічне насильство – коли йде булінг або вам загрожують, тобто психологічно. Наприклад, називають вас кожен день товстою коровою, і ви просите такого не робити, а чоловік каже вам, що просто жартує. Це не жарти. Це психологічне насильство, – розповів психолог Андрій Козинчук.

Куди звертатися, якщо ви стали жертвою насильства

Насамперед необхідно звернутися в правоохоронні органи.

З 2017 року в Україні передбачено проект протидії домашньому насильству Поліна. Він працює лише в декількох районах Києва, Одеси, а також в Сєвєродонецьку.

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Голова Нацполіції Ігор Клименко обіцяє продовжити впроваджувати проект по всій країні. За його словами, планується запустити 45 екіпажів швидкого реагування і сформувати базу даних кривдників.

Варто нагадати, що з січня 2019 року в Україні за домашнє насильство передбачена кримінальна відповідальність.

Також, якщо ви стали жертвою насильства можна звернутися в спеціалізовані притулки.

У Києві функціонують два притулки: у Київському міському центрі по роботі з жінками і в Деснянському районі.

– Від постраждалих не вимагатимуть прописки, довідки від лікарів, довідки про наркозалежність або алкозалежність. Але з домашніми тваринами ні в один притулок не беруть. Саме вони дуже часто є тим, чим кривдники шантажують жінок, – сказала гендерна спеціалістка Марія Дмитрієва.

Нагадаємо, за даними МВС, 23% тяжких насильницьких злочинів відбуваються в сім’я. Щорічно близько 1,5 тис. жінок помирають від рук власних чоловіків.