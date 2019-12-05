Список без вести пропавших во время пожара в одесском колледже – читайте в материале Фактов ICTV.

На заседании комиссии Одесской ОГА по чрезвычайным ситуациям по вопросу пожара в колледже огласили список тех, кто числится без вести пропавшим.

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Маркина Юлия Михайловна Чугунник Людмила Михайловна Трофимчук Кирилл Игоревич Пяточкина Екатерина Никос Руслан Катышевская Вероника Дмитриевна Перчик Ирина Васильевна Тарасова Наталья Васильевна Третьякова Наталья Алексеевна Бортюк Анна Леонидовна Александров Борис Георгиевич Иванович Галина Валентиновна Беженарь Елена Валерьевна Коваль Мария Владимировна Соловей Вера Дмитриевна

Напомним, 4 декабря в колледже в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения, 29 человек находят в больницах города.

Причиной пожара в Одессе, по предварительным данным ГСЧС, стал неисправный удлинитель. Возгорание началось в закрытом кабинете на третьем этаже.