Список без вести пропавших во время пожара в одесском колледже – читайте в материале Фактов ICTV.
На заседании комиссии Одесской ОГА по чрезвычайным ситуациям по вопросу пожара в колледже огласили список тех, кто числится без вести пропавшим.
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- Маркина Юлия Михайловна
- Чугунник Людмила Михайловна
- Трофимчук Кирилл Игоревич
- Пяточкина Екатерина
- Никос Руслан
- Катышевская Вероника Дмитриевна
- Перчик Ирина Васильевна
- Тарасова Наталья Васильевна
- Третьякова Наталья Алексеевна
- Бортюк Анна Леонидовна
- Александров Борис Георгиевич
- Иванович Галина Валентиновна
- Беженарь Елена Валерьевна
- Коваль Мария Владимировна
- Соловей Вера Дмитриевна
Напомним, 4 декабря в колледже в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения, 29 человек находят в больницах города.
Причиной пожара в Одессе, по предварительным данным ГСЧС, стал неисправный удлинитель. Возгорание началось в закрытом кабинете на третьем этаже.