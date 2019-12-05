Список зниклих безвісти під час пожежі в одеському коледжі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На засіданні комісії Одеської ОДА з надзвичайних ситуацій з питання пожежі в коледжі оголосили список тих, хто числиться безвісти зниклими.
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- Маркіна Юлія Михайлівна
- Чугуннік Людмила Михайлівна
- Трофимчук Кирило Ігорович
- П’яточкіна Катерина
- Нікос Руслан
- Катишевська Вероніка Дмитрівна
- Перчик Ірина Василівна
- Тарасова Наталія Василівна
- Трет’якова Наталя Олексіївна
- Бортюк Анна Леонідівна
- Александров Борис Георгійович
- Іванович Галина Валентинівна
- Беженар Олена Валеріївна
- Коваль Марія Володимирівна
- Соловей Віра Дмитрівна
Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу, 29 людей знаходять у лікарнях міста.
Причиною пожежі в Одесі, за попередніми даними ДСНС, став несправний подовжувач. Загоряння почалося в закритому кабінеті на третьому поверсі.