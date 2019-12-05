PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Двонили мамам і казали, що задихаються: в Одесі шукають зниклих у пожежі (СПИСОК)

Список зниклих безвісти під час пожежі в одеському коледжі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Двонили мамам і казали, що задихаються: в Одесі шукають зниклих у пожежі (СПИСОК)

На засіданні комісії Одеської ОДА з надзвичайних ситуацій з питання пожежі в коледжі оголосили список тих, хто числиться безвісти зниклими.

Читайте: Гасять тління і розбирають завали: що відбувається зараз на місці пожежі в Одесі

  • Маркіна Юлія Михайлівна
  • Чугуннік Людмила Михайлівна
  • Трофимчук Кирило Ігорович
  • П’яточкіна Катерина
  • Нікос Руслан
  • Катишевська Вероніка Дмитрівна
  • Перчик Ірина Василівна
  • Тарасова Наталія Василівна
  • Трет’якова Наталя Олексіївна
  • Бортюк Анна Леонідівна
  • Александров Борис Георгійович
  • Іванович Галина Валентинівна
  • Беженар Олена Валеріївна
  • Коваль Марія Володимирівна
  • Соловей Віра Дмитрівна

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу, 29 людей знаходять у лікарнях міста.

Причиною пожежі в Одесі, за попередніми даними ДСНС, став несправний подовжувач. Загоряння почалося в закритому кабінеті на третьому поверсі.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа в Одесі: на Троїцькій почали розбір завалів
Пожежа в Одесі: на Троїцькій почали розбір завалів
Пожежа в Одесі: поліція допускає підпал і назвала ймовірні причини
Пожежа в Одесі: поліція допускає підпал і назвала ймовірні причини
Пожежа в Одесі на Троїцькій: 29 у лікарнях, родичі шукають 15 людей
Пожежа в Одесі на Троїцькій: 29 у лікарнях, родичі шукають 15 людей
Даху і перекриттів немає: перші фото дрона коледжу в Одесі після пожежі
Даху і перекриттів немає: перші фото дрона коледжу в Одесі після пожежі
Пожар в Одессе
Діти дзвонили і прощалися! В Одесі вимагають перевірити всі навчальні заклади
пожар в одесском коледже
До пошуків зниклих в одеському коледжі долучаться рятувальники з Києва
Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: для пошуку постраждалих приженуть спеціальний кран
Гасять тління і розбирають завали: що відбувається зараз на місці пожежі в Одесі
Гасять тління і розбирають завали: що відбувається зараз на місці пожежі в Одесі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка