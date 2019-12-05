Список зниклих безвісти під час пожежі в одеському коледжі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На засіданні комісії Одеської ОДА з надзвичайних ситуацій з питання пожежі в коледжі оголосили список тих, хто числиться безвісти зниклими.

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Маркіна Юлія Михайлівна

Чугуннік Людмила Михайлівна

Трофимчук Кирило Ігорович

П’яточкіна Катерина

Нікос Руслан

Катишевська Вероніка Дмитрівна

Перчик Ірина Василівна

Тарасова Наталія Василівна

Трет’якова Наталя Олексіївна

Бортюк Анна Леонідівна

Александров Борис Георгійович

Іванович Галина Валентинівна

Беженар Олена Валеріївна

Коваль Марія Володимирівна

Соловей Віра Дмитрівна

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу, 29 людей знаходять у лікарнях міста.

Причиною пожежі в Одесі, за попередніми даними ДСНС, став несправний подовжувач. Загоряння почалося в закритому кабінеті на третьому поверсі.