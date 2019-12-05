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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Коли запрацює програма доступних кредитів для підприємців

Програма доступних кредитів під 5-9% для підприємців запрацює з 1 лютого-2020.

Коли запрацює програма доступних кредитів для підприємців

Програма з підтримки малого і середнього підприємництва запрацює з 1 лютого 2020 року. Вона передбачає доступне кредитування під 5-9% річних.

– Уряд готує до старту потужний інструмент – програму з підтримки малого і середнього підприємництва.

Її суть дуже проста – стимулювати появу нових підприємців і заохотити повертатися наших працівників додому та відкривати бізнес тут. Перший етап – доступне кредитування, – прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Сам учасник повинен інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

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– Для участі знадобиться бізнес-план, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна. Стартапи зможуть брати участь тільки з початку своєї діяльності, а діючий бізнес – тільки те, що працює мінімум 12 місяців, – розповів Гончарук.

Глава уряду зазначив, що кредити можна брати в будь-якій сфері діяльності.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабінет міністрів України виділив на фінансування Українського фонду стартапів 440 млн грн.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

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