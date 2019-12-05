Жена депутата Киевоблрады Вячеслава Соболева Инна заявила, что Александр Грановский не виновен в смерти их 3-летнего сына.

Жена депутата Киевской облрады Вячеслава Соболева Инна Соболева заявила, что разговаривала с экс-нардепом Александром Грановским и считает, что он не причастен к убийству ее сына.

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По ее словам, с момента их с мужем заявления относительно круга лиц, возможно причастных к убийству сына, прошло несколько часов и за это время она пообщалась только с одним человеком – Александром Грановским.

– Я не следователь, но сердце матери все чувствует. Поэтому я могу уверенно сказать, что он не причастен к нашему горю. Поэтому прошу СМИ не спекулировать этой темой и не использовать в политических играх, – заявила соболева.

Напомним, Вячеслав Соболев, в результате покушения на которого погиб его 3-летний сын, назвал имена людей, которые, как он думает, могут стоять за преступлением и призвал их пройти полиграф. В частотности, экс-нардепа Александра Грановского.

После чего политик сделал заявление, что сочувствует Соболевым и готов пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность в смерти ребенка.