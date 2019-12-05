Дружина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва Інна заявила, що Олександр Грановський не винен у смерті їхнього 3-річного сина.

Дружина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва Інна Соболєва заявила, що розмовляла з екс-нардепом Олександром Грановським і вважає, що він не причетний до вбивства її сина.

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За її словами, з моменту їх з чоловіком заяви щодо кола осіб, можливо причетних до вбивства сина, пройшло кілька годин і за цей час вона поспілкувалася тільки з однією людиною – Олександром Грановським.

– Я не слідчий, але серце матері все відчуває. Тому я можу впевнено сказати, що він не причетний до нашого горя. Тому прошу ЗМІ не спекулювати цією темою та не використовувати в політичних іграх, – заявила Соболєва.

Нагадаємо, В’ячеслав Соболєв, внаслідок замаху на якого загинув його 3-річний син, назвав імена людей, які, як він гадає, можуть стояти за злочином і закликав їх пройти поліграф. Зокрема, екс-нардепа Олександра Грановського.

Після чого політик зробив заяву, що співчуває Соболєвим і готовий пройти поліграф, щоб довести свою непричетність до смерті дитини.