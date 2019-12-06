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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Дешевые кредиты для бизнеса: как получить и кто будет следить за использованием

Министр развития экономики Тимофей Милованов сообщил, что программа кредитования для малого и среднего бизнеса будет иметь четкие условия.

кредит

Тимофей Милованов отметил, что за целевым использованием полученных средств будут следить банки и агентство.

– Целевое использование является критически важным, человек будет брать деньги под конкретные вещи. К примеру, если вы хотите открыть кофейню, то деньги не просто будут выдавать вам на счет, а вы напишете: я хочу купить это, заплатить за это, и банк будет следить за тем, чтобы вы использовали деньги так, как заявили. Будет агентство, страхует кредит в случае, если банк не видит кредитной истории, или видит большие риски. Там будет целая инфраструктура, – сказал министр.

Кроме того, позже пропишут четкие условия относительно того, каким должен быть бизнес-план, предприниматель хочет купить.

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Министр также добавил, что подробная информация о программе вскоре будет размещена на специальном сайте.

– На сайте будут все банки, куда можно обращаться за таким кредитом. Точно будут государственные банки, потому что у них много отделений, они имеют определенную инфраструктуру и надежность, и все другие банки, которые хотят присоединиться к этой программе.

Напомним, с 1 февраля 2020 для предпринимателей заработает программа доступных кредитов под 5-9% годовых.

Источник: УНИАН

Фото: НБУ

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