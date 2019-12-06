Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов повідомив, що програма кредитування для малого і середнього бізнесу матиме чіткі умови.

Тимофій Милованов зазначив, що за цільовим використанням отриманих коштів стежитимуть банки та агентство.

– Цільове використання є критично важливим, людина братиме гроші під конкретні речі. Приміром, якщо ви хочете відкрити кав’ярню, то гроші не просто видаватимуть вам на рахунок, а ви напишете: я хочу купити це, заплатити за це, і банк стежитиме за тим, щоб ви використовували гроші так, як заявили. Буде агентство, яке страхує кредит у разі, якщо банк не бачить кредитної історії, або бачить великі ризики. Там буде ціла інфраструктура, – сказав міністр.

Крім того, пізніше пропишуть чіткі умови щодо того, яким повинен бути бізнес-план, що підприємець хоче купити.

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Міністр також додав, що детальна інформація про програму незабаром буде розміщена на спеціальному веб-сайті.

– На сайті будуть усі банки, куди можна звертатися за таким кредитом. Точно будуть державні банки, тому що у них багато відділень, вони мають певну інфраструктуру й надійність, і всі інші банки, які хочуть приєднатися до цієї програми.

Нагадаємо, з 1 лютого 2020 року для підприємців запрацює програма доступних кредитів під 5-9% річних.