Украина имеет другой план по восстановлению контроля над границей с РФ – Зеленский

Украина должна восстановить контроль над украинско-российской границей перед проведением выборов на Донбассе.

Украина во время нормандской встречи поднимет вопрос возвращения Киеву контроля над украинско-российской границей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в программе Свобода слова Савика Шустера.

– Я точно буду говорить о границе. У нас есть другой план на счет границы. Каким образом это передается, и каким образом и когда Украина контролирует границу с Россией, – сказал он.

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Лидер государства также добавил, что Киев будет говорить о выборах на Донбассе только после выполнения Россией условий безопасности.

– Моя позиция очень проста: в момент выборов, когда они состоятся, во временно оккупированных Донецке и Луганске, в этот момент Украина должна полностью контролировать нашу границу. Уверен в этом. Как об этом договориться? Будет очень сложно. Это правда, – сказал он.

К слову, Зеленский заявил, что в Украине достаточно пограничников для восстановления контроля над украино-российской границей.