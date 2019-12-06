Україна має інший план з відновлення контролю над кордоном з РФ – Зеленський

Україна повинна відновити контроль над українсько-російським кордоном перед проведенням виборів на Донбасі.

Україна під час нормандської зустрічі порушить питання повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у програмі Свобода слова Савіка Шустера.

– Я точно говоритиму про кордон. У нас є інший план щодо кордону. Яким чином це передається, і яким чином і коли Україна контролює кордон з Росією, – сказав він.

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Лідер держави також додав, що Київ говоритиме про вибори на Донбасі тільки після виконання Росією безпекових умов.

– Моя позиція дуже проста: в момент виборів, коли вони відбудуться, у тимчасово окупованих Донецьку та Луганську, в цей момент Україна повинна повністю контролювати наш кордон. Впевнений у цьому. Як про це домовитись? Буде дуже складно. Це правда», – сказав він.

До слова, Зеленський заявив, що в Україні є достатньо прикордонників для відновлення контролю над українсько-російським кордоном.