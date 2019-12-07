На Донбассе боевики применили лазерное оружие: у военного ожог сетчатки

Оккупанты использовали на Донбассе лазерное оружие. Украинский военный получил ожог сетчатки глаза.

В зоне Операции объединенных сил 6 декабря боевые травмы получили двое бойцов ВСУ – один из них в результате прицельных вражеских обстрелов.

– Еще один защитник – в результате влияния со стороны российско-оккупационных войск специального лазерного устройства неопределенного типа. Предварительный диагноз: макулярный ожог лазером сетчатки глаза, – сообщили в Минобороны.

Читайте: Украина имеет другой план по восстановлению контроля над границей с РФ – Зеленский

Обоим военным оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, 9 декабря в 16.00 в Париже начнется встреча лидеров стран нормандской четверки относительно урегулирования ситуации на Донбассе.