На Донбассе боевики применили лазерное оружие: у военного ожог сетчатки

Оккупанты использовали на Донбассе лазерное оружие. Украинский военный получил ожог сетчатки глаза.
В зоне Операции объединенных сил 6 декабря боевые травмы получили двое бойцов ВСУ – один из них в результате прицельных вражеских обстрелов.
– Еще один защитник – в результате влияния со стороны российско-оккупационных войск специального лазерного устройства неопределенного типа. Предварительный диагноз: макулярный ожог лазером сетчатки глаза, – сообщили в Минобороны.
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Обоим военным оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Напомним, 9 декабря в 16.00 в Париже начнется встреча лидеров стран нормандской четверки относительно урегулирования ситуации на Донбассе.
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