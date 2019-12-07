На Донбасі бойовики застосували лазерну зброю: у військового опік сітківки

Окупанти застосували на Донбасі лазерну зброю. Український військовий отримав опік сітківки ока.
В зоні Операції об’єднаних сил 6 грудня бойові травми отримали двоє бійців ЗСУ – один з них внаслідок прицільних ворожих обстрілів.
– Ще один захисник – внаслідок впливу з боку російсько-окупаційних військ спеціального лазерного пристрою невизначеного типу. Попередній діагноз: макулярний опік лазером сітківки ока, – повідомили в Міноборони.
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Обом військовим надають кваліфіковану медичну допомогу.
Нагадаємо, 9 грудня о 16.00 у Парижі відбудется зустріч лідерів країн нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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