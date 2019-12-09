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Факти / Україна / Політика

Генасамблея ООН вимагає вивести війська з анексованого Криму – резолюція

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, у якій засудила захоплення Росією ядерних об’єктів та інфраструктури в анексованому Криму.

Генасамблея ООН вимагає вивести війська з анексованого Криму – резолюція

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів.

Документ, який ухвалюється вже вдруге, доповнено принципово новими положеннями.

Зокрема, 63 країни, які підтримали резолюцію, закликають Росію вивести війська з Криму, утриматися від зусиль щодо розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру на півострові, а також висловлюють занепокоєння використанням захоплених українських підприємств оборонної промисловості.

Документ нагадує Москві про заборону призивати до армії держави-окупанта осіб з анексованого півострова.

Генасамблея ООН висловила занепокоєння навмисним перешкоджанням Росією руху через Керченську протоку та засудила будівництво мосту через протоку.

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Генасамблея ООН також засуджує поїздки російських посадовців до Криму й закликає всі держави-члени ООН утримуватися від візитів у регіон без узгоджень з Україною.

Крім того, документ закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН “для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму та утримуватися від будь-яких угод з РФ щодо Криму, які не відповідають цій меті”.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не вважає події в Криму анексією.

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