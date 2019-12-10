Прем’єр-міністр Олексій Гончарук допускає можливість газової війни з Росією під час переговорів по транзиту після 1 січня 2020 року.

Олексій Гончарук, коментуючи результати переговорів у нормандському форматі, наголосив, що Україна досягла своєї мети в газовому питанні – вивела питання транзиту газу за межі обговорення ситуації на Донбасі.

– Не домовилися про контракт, але цього і не мало відбутися в Парижі. Україна буде домовлятися про газ надалі, можливо, непросто, можливо – з газовою війною. Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а Північний потік-2 не добудований, – наголосив глава уряду.

За його словами, Україні потрібен довгостроковий контракт.

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Раніше голова Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що Україна готова до наступної зими, але він не може передбачити дії Газпрому.