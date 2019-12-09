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Факты / Украина

Договоренности не достигнуты: Коболев сказал, грозит ли Украине газовая война

Председатель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина готова к следующей зиме, но он не может предсказать действия Газпрома.

Договоренности не достигнуты: Коболев сказал, грозит ли Украине газовая война

Телеведущий Вадим Карпяк спросил у председателя Нафтогаза Андрея Коболева угрожает ли Украине очередная газовая война из-за того, что на нормандском саммите не было достигнуто договоренностей по газу.

– Мне трудно предсказать действия Газпрома и мы в Нафтогазе всегда говорим, что мы с радостью конструктивно и в легальный манер подписали бы новый транзитный контракт. Для этого все готово, – сказал он.

По словам Коболева, до 1 января завершится процесс отделения системы.

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– Мы со своей стороны сделали все возможное и очень надеемся, что российская сторона на этот раз не повторит тот трюк, который был проведен в 2009 году, 2006 году. Когда был создан искусственный газовый кризис, – сказал он.

Коболев добавил, что было сделано все, чтобы подготовить Украину к следующей зиме.

– У нас рекордный запас газа в подземках, отремонтирована и протестирована система, готовые механизмы быстрого реагирования, – резюмировал он.

Напомним, 9 декабря в Париже проходит встреча в нормандском формате. Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

Источник: Свобода слова

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