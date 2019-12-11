90-ті повертаються? Хто замовив бізнесмена Соболєва

Хто замовив В’ячеслава Соболєва та чи є зачіпки у поліції по замовнику.

Очеплені вулиці, елітний позашляховик перегородив дорогу. На автомобільному склі – слід від кулі. Машина належить депутату Київської облради В’ячеславу Соболєву. Сам він не постраждав. Важке поранення, отримав його 3-річний син.

Хлопчик помирає в швидкій, навіть не доїхавши до лікарні. Згодом слідство встановить хронологію подій того вечора.

Соболєв, дружина та двоє дітей сідають у позашляховик. Родина від’їжджає від власного ресторану. Зупиняється на перехресті, на світлофорі. За мить у вікно потрапляє куля. Водій спробує набрати швидкість, але одразу зупиняється. Згодом з’ясується що стріляли з будівлі. Інший зловмисник стояв і сигналізував про початок руху Соболєва.

Як потім з’ясується, в момент пострілу бізнесмен за чимось нахилився. Тому куля потрапила в дитину.

Нам вдається потрапити до будинку, звідки ймовірно, на думку слідчих, стріляв кілер. Номер був заброньований на 6 діб. Ресторан Соболєва звідси як на долоні. Зловмисник не став затягувати і своє завдання вирішив виконати вже в перший день.

І вже наступного ранку поліція затримує двох підозрюваних у вчинені злочину. Це колишні учасники АТО – Андрій Лаврега та Євген Семенов. За версією слідства, стріляв Лаврега. Він пішов на фронт, коли йому було 17. Три роки в окопах. Навіть був нагороджений орденом за мужність.

Як боєць міг скоїти злочин – ми питаємо в командира підрозділу, в якому служив Лаврега. Андрій Гергерт каже, його підлеглий – здібний і сміливий, та професійним снайпером він не був.

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На думку Гергерта, на лаву підсудних хлопця могла привести його самовпевненість.

Для слідчого експерименту на місце злочину підозрюваних привозять в бронежилетах та касках. Це заходи безпеки, аби фігурантів справи раптом хтось не захотів прибрати.

Засідання суду, де обирають міру запобіжного заходу для підозрюваних, взагалі проходить без сторонніх.

Двом фігурантам справи слідство висунуло підозру за статтею умисне вбивство. Суд відправляє їх під арешт на 2 місяці без права застави.

На суд приходять і праві активісти. Кажуть, у справі є дивні деталі. Про те, що у справі є нестиковки, погоджуються й експерти. Ми приїжджаємо на місце трагедії з колишнім співробітником СБУ Віктором Ягуном. Каже, одразу видно – точку обирав професіонал.

Але все, що відбувається далі, на думку експерта, ніяк не може бути зроблено професіоналом.

За версією слідства, хлопці – лише виконавці. Головне питання – хто змовники.

У слідства відповідей поки немає, але сам Соболєв на очах у журналістів дістає документ, на якому виписав прізвища ймовірних замовників. Серед них колишній голова Вищого господарського суду часів Януковича Татьков, його колишній заступник Ємельянов. Обидва зараз за кордоном. І ще 5 прізвищ – адвокат, співробітник СБУ та колишній депутат.

Екс-нардеп Грановський вже відреагував: готовий пройти детектор брехні, аби довести, що стосунку до вбивства сина не має.

Ще один з тих, кого назвав Соболєв, Руслан Браславський, також стверджує – нікого не замовляв.

Що ж стало причиною замаху на бізнесмена Соболєва?

Версії як політика, так і бізнес.

Є певна іронія в тому, що для розбірок між собою донецькі авторитети наймають людей, які воювали в АТО, є українськими героями, українськими воїнами.

Ще один конфлікт розгорнувся за мережу магазинів Обжора, яка опинилася на окупованій території. За однією з версій, Соболєв до сих пір має відношення до магазинів, за іншою – вже втратив контроль, але хоче повернути бізнес.

На думку політичного оглядача Юрія Бутусова, причиною замаху можуть бути і розбірки за власність Соболєва в Маріуполі.

Факти ICTV раніше писали про те, що розповіла дружина Соболєва про вбивство сина.