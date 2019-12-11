У Верховній Раді після засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між громадськими активістами та депутатами від Слуги народу. Що стало причиною бійки, читайте на сайті Факти ICTV.

На засіданні Комітету з питань аграрної та земельної політики розглядалися правки до законопроекту щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні.

Представники партії Свобода Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко, які були на засіданні як представники громадськості, почали сутичку зі слугами народу.

Пізніше Мірошниченко написав, що про закон щодо ринку землі на засіданні доповідав “якийсь ноунейм”.

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Свободівець передав привіт очільникові Офісу президента Андрію Богдану і заявив, що триматиме оборону українських інтересів.

Причиною бійки стала позиція Леонова щодо відкриття ринку землі. Він не підтримує ідею відкриття ринку.

– Нічого не готово, немає ніяких розглядів правок чи документів, а депутати вже хочуть передати законопроект до другого читання, – вважає екс-свободівець Леонов.

Натомість колишній радикал Ігор Мосійчук каже, що під час бійки свободівці нагадали Богданцю про те, як він ухилився від покарання за побиття людини, “прикрившись” службою в батальойоні СІЧ.

Нагадаємо, після засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики відбулася бійка між народними депутатами фракції Слуга народу та депутатами від партії Свобода.