Бійка в Раді: у Богданця підозра на струс мозку

Заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук заявила, що в Андрія Богданця є підозра на стус мозку через бійку народних депутатів.

Заступник голови фракції Слуги народу повідомила, що депутата-мажоритарника Андрія Богданця госпіталізували з підозрою на струс мозку після того, як свободівці побили його на аграрному комітеті.

– Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів під час обговорення і ухвалення державних рішень, зокрема із застосуванням сили. Ми нікому не дозволимо у неполітичний і непарламентський спосіб впливати на роботу представників народу України, – заявила Євгенія Кравчук.

Читайте: Судимість і АТО: що відомо про учасника бійки у Раді Андрія Богданця

Нагадаємо, після засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики відбулася бійка, у якій брали участь народні депутати VII скликання від партії Свобода Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко та депутат-мажоритарник від Слуги народу Андрій Богданець.

Через бійку засідання Комітету перенесли на 12 грудня, бо воно перервалося на розгляді законопроекту №2178-10.