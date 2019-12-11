Українці готові до земельної реформи – Милованов

Багато хто з українців готові до земельної реформи, адже розуміють, що мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення не може тривати.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що багато хто з українців, особливо ті, хто працює на землі, розуміють, що не можна продовжувати мораторій на продаж угідь.

Він вважає, що насправді українці готові до земельної реформи в країні.

– Мова про те, щоб тим, хто вже є власником землі, дозволили продавати свою землю. Друга частина – про те, щоб держземлі передати громадам, щоб ними розпоряджався саме українець, а не Держгеокадастр і державні підприємства, – розповів Милованов про реформу.

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За його словами, реформа допоможе залучити для розвитку аграрної галузі “довгі й дешеві гроші”.

Міністр додав, що завдяки відкриттю ринку землі надходитимуть податки, які можуть піти на розвиток українського села.

До слова, Тимофій Милованов розповів, що після відкриття ринку землі бюджет України поповниться на 9 млрд грн у 2020 році.