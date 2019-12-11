ЗНО з математики стане обов’язковим – Новосад

З 2021 року ЗНО з математики стане обов’язковим для всіх абітурієнтів.

Міністр освіти Анна Новосад заявила, що з 2021 року Зовнішнє незалежне оцінювання з математики стане обов’язковим.

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Причиною нововведення стали проблеми з математичними знаннями у школярів.

– У 2020 році змін не буде, а з 2021-го ЗНО з математики стане обов’язковим. Воно буде дворівневим, але не потрібно цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що проблема є з математичними знаннями, – зазначила міністр.

Вона додала, що необхідно побороти страх учнів перед математикою, використовуючи низку методик.

До слова, у міжнародному рейтингу якості освіти PISA 2018 українські школярі за рівнем знань опинилися приблизно в середині списку з 79 країн-учасниць.

Згідно з дослідженнями, саме з математикою в Україні найбільші проблеми: 36% школярів не можуть провести елементарні математичні розрахунки.