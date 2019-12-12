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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Firefly Макса Полякова є проривом року космічної галузі – американське видання

Компанія Firefly Aerospace українця Макса Полякова визнана проривом року за версією американського видання SpaceNews.

Макс Поляков Firefly

Американське видання SpaceNews визнало компанію Firefly Aerospace українця Макса Полякова проривом року у космічній галузі.

Firefly прокоментувала новину на своїй сторінці у Facebook і подякувала інвесторам — Noosphere Ventures.

– Коріння корпоративної культури компанії Firefly полягає у вирішенні складних проблем і подоланні труднощів. Визнання нашої наполегливості провідним інформаційним агентством галузі підтверджує це і високо цінується, – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що компанія Firefly Aerospace Макса Полякова зробила замовлення заводу Південмаш на $15 млн. Також з Firefly співпрацюють NASA i Військово-повітряні сили США.

Firefly Aerospace із штаб-квартирою у Техасі входить до інвестиційного портфеля венчурного фонду Noosphere Ventures, керівним партнером якого є українець Макс Поляков.

До слова, чемпіонат світу з дрон-рейсингу пройде у співпраці з інвестиційним фондом Макса Полякова

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