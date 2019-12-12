Firefly Макса Полякова є проривом року космічної галузі – американське видання

Компанія Firefly Aerospace українця Макса Полякова визнана проривом року за версією американського видання SpaceNews.

Американське видання SpaceNews визнало компанію Firefly Aerospace українця Макса Полякова проривом року у космічній галузі.

Firefly прокоментувала новину на своїй сторінці у Facebook і подякувала інвесторам — Noosphere Ventures.

– Коріння корпоративної культури компанії Firefly полягає у вирішенні складних проблем і подоланні труднощів. Визнання нашої наполегливості провідним інформаційним агентством галузі підтверджує це і високо цінується, – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що компанія Firefly Aerospace Макса Полякова зробила замовлення заводу Південмаш на $15 млн. Також з Firefly співпрацюють NASA i Військово-повітряні сили США.

Firefly Aerospace із штаб-квартирою у Техасі входить до інвестиційного портфеля венчурного фонду Noosphere Ventures, керівним партнером якого є українець Макс Поляков.

До слова, чемпіонат світу з дрон-рейсингу пройде у співпраці з інвестиційним фондом Макса Полякова