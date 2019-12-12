Что известно об Алене Притуле – гражданской жене Павла Шеремета, владелице Украинской правды, где работал убитый журналист. Короткую биографию читайте на Фактах ICTV.

Алена Притула – журналистка, владелица издания Украинская правда, где в последние пять лет перед убийством работал журналист Павел Шеремет.

Она также была его гражданской женой.

Ранее следствие рассматривало среди других версий убийства ошибку объектом, поскольку авто, в котором подорвали Шеремета, принадлежало именно Притуле.

Но 12 декабря 2019 года Нацполиция назвала главную версию – это дестабилизация ситуации в стране, а также назвала пятерых подозреваемых.

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Алена Притула – краткая биография

Родилась 10 марта 1967 года в Горьковской области РФ.

Закончила факультет автоматики и вычислительной техники Одесского политехнического института, работала инженером.

А в 1991 году переехала в Севастополь, где благодаря влиянию своего первого мужа, журналиста Владимира Притулы, стала корреспондентом УНИАН.

В 1993-м она перешла в Интерфакс-Украина, где проработала семь лет.

Через два года переехала в Киев, а 1999-м стала заслуженным журналистом Украины.

В апреле 2000 года Алена Притула вместе с коллегой Георгием Гонгадзе основали издание Украинская правда. Гонгадзе стал главредом, Притула – его заместителем.

После его убийства она возглавила издание. В 2014 году Притула покинула этот пост, но осталась в издании ответственной за стратегию СМИ.

20 июля 2016 взорвали машину Притулы, в которой находился и погиб ее гражданский муж, журналист Украинской правды, Радио Вести и сайта Белорусский партизан Павел Шеремет.

Напомним, заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что следствие вышло на пять исполнителей убийства Шеремета.

Фото: teachers.msk.ru