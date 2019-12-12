Что известно об Алене Притуле – гражданской жене Павла Шеремета, владелице Украинской правды, где работал убитый журналист. Короткую биографию читайте на Фактах ICTV.
Алена Притула – журналистка, владелица издания Украинская правда, где в последние пять лет перед убийством работал журналист Павел Шеремет.
Она также была его гражданской женой.
Ранее следствие рассматривало среди других версий убийства ошибку объектом, поскольку авто, в котором подорвали Шеремета, принадлежало именно Притуле.
Но 12 декабря 2019 года Нацполиция назвала главную версию – это дестабилизация ситуации в стране, а также назвала пятерых подозреваемых.
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Алена Притула – краткая биография
Родилась 10 марта 1967 года в Горьковской области РФ.
Закончила факультет автоматики и вычислительной техники Одесского политехнического института, работала инженером.
А в 1991 году переехала в Севастополь, где благодаря влиянию своего первого мужа, журналиста Владимира Притулы, стала корреспондентом УНИАН.
В 1993-м она перешла в Интерфакс-Украина, где проработала семь лет.
Через два года переехала в Киев, а 1999-м стала заслуженным журналистом Украины.
В апреле 2000 года Алена Притула вместе с коллегой Георгием Гонгадзе основали издание Украинская правда. Гонгадзе стал главредом, Притула – его заместителем.
После его убийства она возглавила издание. В 2014 году Притула покинула этот пост, но осталась в издании ответственной за стратегию СМИ.
20 июля 2016 взорвали машину Притулы, в которой находился и погиб ее гражданский муж, журналист Украинской правды, Радио Вести и сайта Белорусский партизан Павел Шеремет.
Напомним, заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что следствие вышло на пять исполнителей убийства Шеремета.
Фото: teachers.msk.ru