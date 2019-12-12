Що відомо про Олену Притулу – цивільну дружину Павла Шеремета, власницю Української правди, де працював убитий журналіст. Коротку біографію читайте на Фактах ICTV.

Олена Притула – журналістка, власниця видання Українська правда, де в останні п’ять років перед вбивством працював журналіст Павло Шеремет.

Вона також була його цивільною дружиною.

Раніше слідство розглядало серед інших версій вбивства помилку об’єктом, оскільки авто, в якому підірвали Шеремета, належало саме Притулі.

Але 12 грудня 2019 року Нацполіція назвала головну версію – це дестабілізація ситуації в країні, а також назвала п’ятьох підозрюваних.

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Олена Притула – коротка біографія

Народилася 10 березня 1967 року в Горьківській області РФ.

Закінчила факультет автоматики та обчислювальної техніки Одеського політехнічного інституту, працювала інженером.

А в 1991 році переїхала до Севастополя, де завдяки впливу свого першого чоловіка, журналіста Володимира Притули, стала кореспондентом УНІАН.

У 1993-му вона перейшла в Інтерфакс-Україна, де пропрацювала сім років.

Через два роки переїхала до Києва, а 1999-му стала заслуженим журналістом України.

У квітні 2000 року Олена Притула разом з колегою Георгієм Гонгадзе заснували видання Українська правда. Гонгадзе став головним редактором, Притула – його заступником.

Після його вбивства вона очолила видання. У 2014 році Притула залишила цей пост, але залишилася у виданні відповідальною за стратегію ЗМІ.

20 липня 2016 року підірвали машину Притули, в якій перебував і загинув її цивільний чоловік, журналіст Української правди, Радио Вести та сайту Белорусский партизан Павло Шеремет.

Нагадаємо, заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що слідство вийшло на п’ятьох виконавців вбивства Шеремета.

Фото: teachers.msk.ru