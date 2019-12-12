Не факт, що після завершення гучних справ попрошу про відставку – Аваков

Глава МВС Арсена Аваков розповів, чи може він подати у відставку після завершення гучних справ.

Глава МВС Арсена Аваков заявив, що не виключає своєї відставки після завершення гучних справ в Україні.

Про це він сказав після запитання журналістів про те, чи пов’язано те, що зараз розкрито учасників убивства журналіста Павла Шеремета з домовленістю, що Аваков збереже посаду.

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– Я не думаю, що зараз місце обговорювати політичні чутки, але у мене є одна домовленість – працювати чесно і комфортно. Не факт, що після цієї справи і низки інших завершених справ мені не захочеться попросити про відставку, – сказав він.

Як повідомлялося, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.