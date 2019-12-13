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Факти / Україна / Суспільство

В Україні створять фонд відшкодування постраждалим від насильства

В Україні створять фонд відшкодування коштів потерпілим від насильницьких злочинів. Очікується, що в середньому щорічно такі виплати отримуватимуть від 10 тис. до 20 тис. потерпілих.

судова реформа

На парламентських слуханнях за результатами виконання Національної стратегії з прав людини стало відомо про плани створення фонду відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів.

Про це розповів заступник міністра юстиції Олександр Банчук.

– Ми розраховуємо, що в середньому щорічно такі виплати отримуватимуть від 10 тис. до 20 тис. постраждалих від насильницьких злочинів. Якщо людина загинула, то звернутися за компенсацією зможе хтось із його родичів. За надходженнями такий фонд складе приблизно 200-300 млн грн на рік. Це мінімальні розрахунки, які робили наші фахівці разом з представниками Консультативної місії Європейського Союзу, – заявив Банчук.

За його словами, законопроект не фіксує суму виплат, цим питанням займеться Кабмін.

– Ми тільки прописуємо, куди людині потрібно звернутися і як правильно це зробити, а також терміни розгляду заяв і здійснення виплат, – додав заступник голови Мін’юсту.

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Він зазначив, що фонд допомоги постраждалим від насильницьких злочинів повинні створити, щоб людина не очікував, поки знайдуть винного або поки винесуть вирок. Це означає, що одразу, як стався факт протиправного діяння, є підтвердження, що завдано збитків, особа або його родичі звертаються до відповідних органів, які представлятимуть фонд, і відразу отримують гроші.

– Людині треба відновлювати своє здоров’я, а не чекати, поки поліція закінчить розслідування, а суд розгляне справу, – підкреслив він.

Банчук заявив, що для отримання допомоги потрібно надати тільки довідку від судово-медичного експерта та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За його словами, у законопроекті прописали, що фонд почне працювати в 2021 році.

Планується, що фонд наповнюватиметься шляхом надходжень від штрафів у кримінальних та адміністративних справах. Або ж судового збору в кримінальному провадженні для осіб, визнаних винними.

Нещовано Кабмін виділив 13 млн грн на купівлю житла для тимчасового проживання 33 сімей переселенців.

Джерело: Цензор.НЕТ

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