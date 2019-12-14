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Факти / Україна

Зеленський вшанував пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Президент України Володимир Зеленський вшанував учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Зеленський вшанував пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака Воїнам Чорнобиля та меморіального кургану Героям Чорнобиля.

Разом з ним пам’ять ліквідаторів вшанували голова Верховної Ради Дмитро Разумков та прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Читайте: Що ви знаєте про аварію на ЧАЕС – ТЕСТ

Глава держави та учасники церемонії вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Нагадаємо, 14 грудня в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Він був встановлений указом президента у 2006 року на згадку про завершення будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком.

Раніше Факти ICTV писали, в якому стані сучасна Чорнобильська зона.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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