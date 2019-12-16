В Украину не пустили третьего журналиста российского НТВ

Во въезде в Украину отказали уже третьему корреспонденту российского телеканала НТВ Алексею Чеботареву.
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что журналист НТВ Алексей Чеботарев прилетел в аэропорт Жуляны рейсом из Минска.
Во время паспортного контроля он не смог подтвердить цель своего приезда.
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Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что когда у Алексея Чеботарева спросили цель поездки, то он только сказал, что является журналистом НТВ и приехал, чтобы освещать события в Украине.
– Он не смог предоставить никаких документов, которые бы определяли, что именно планирует освещать, поэтому в ближайшее время должен улететь обратным рейсом, – сообщил Андрей Демченко.
К слову, сам российский телеканал НТВ есть в санкционных списках Совета безопасности и обороны Украины.
Напомним, ранее в Украину не пустили еще одну журналистку телеканала НТВ.
Источник: Украинская правда, НТВ
Фото: НТВ