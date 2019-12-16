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Факты / Украина

В Украину не пустили третьего журналиста российского НТВ

Во въезде в Украину отказали уже третьему корреспонденту российского телеканала НТВ Алексею Чеботареву.

В Украину не пустили третьего журналиста российского НТВ

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что журналист НТВ Алексей Чеботарев прилетел в аэропорт Жуляны рейсом из Минска.

Во время паспортного контроля он не смог подтвердить цель своего приезда.

Читайте: Хотели узнать о деле Шеремета: пропагандистов НТВ не пустили в Украину

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что когда у Алексея Чеботарева спросили цель поездки, то он только сказал, что является журналистом НТВ и приехал, чтобы освещать события в Украине.

– Он не смог предоставить никаких документов, которые бы определяли, что именно планирует освещать, поэтому в ближайшее время должен улететь обратным рейсом, – сообщил Андрей Демченко.

К слову, сам российский телеканал НТВ есть в санкционных списках Совета безопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее в Украину не пустили еще одну журналистку телеканала НТВ.

Источник: Украинская правда, НТВ

Фото: НТВ

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